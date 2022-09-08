أول تعليق عراقي على وفاة اليزابيث الثانية

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، تعازيه بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، "أشعر بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة".

وأعلن قصر باكنغهام، اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.