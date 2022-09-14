الكاظمي من كربلاء يطلع على "الخطة الامنية" لاحياء الزيارة

السومرية نيوز ـ محليات



وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة كربلاء للأطلاع على الخطة الأمنية لأحياء زيارة الأربعينية.

وقال مراسلنا، إن "الكاظمي وصل، صباح اليوم الاربعاء، الى محافظة كربلاء للأطلاع على الخطة الأمنية لأحياء زيارة الأربعينية".



وأضاف، أن "الوفد المرافق له عقد اجتماعاً في داخل المهبط الطيران مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية في كربلاء".