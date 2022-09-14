السامرائي يعلن الطعن بقرار قبول استقالة وزير المالية

أعلن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأربعاء، المباشرة بالطعن بقرار قبول استقالة وزير المالية علي علاوي.

وقال السامرائي في بيان، إنه "ايمانا منا بالدستور والقانون ولقناعتنا ان الاعتراض والرفض والقبول لا يمكن ان يكون او يقبل الا من خلال الطرق والسياقات القانونية باشرنا وبقناعة بالطعن بقرار قبول استقالة وزير المالية".

وعزا السامرائي ذلك الى "الحفاظ على صلاحيات البرلمان وعدم التداخل بين السلطات".

وقدم وزير المالية علي علاوي، في (16 آب 2022)، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.