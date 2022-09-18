الزيدي يؤكد: لا تجديد لولاية ثانية ولا ثالثة

أكد الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، الأحد، عدم التجديد لولاية ثانية ولا ثالثة في إشارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال الزيدي في تغريدة على "تويتر"، "لا تجديد لولاية ثانية ولا ثالثة ولا حتى محاولات ولا اي شيء من هذا القبيل الا افكار وتخيلات لنفوش مريضة".

وأضاف أن "اعادة ترتيب الاطار والعلاقة فيما بينهم اصبح واجبا شرعيا واخلاقيا ولن نبقى بين المطرقة والسندان".

وكان الزيدي رأى، اليوم الأحد، أن عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة هما السبب فيما تمر به العملية السياسية حالياً.

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "مرض الوسواس القهري وعقدة الخيانة وهاجس المؤامرة والصراع الرخيص، تربية وطبع عند بعض الساسة انعكس بظلاله على شكل العملية السياسية برمتها وشكل التحالفات الحالية وما وصلنا اليه".



وأضاف، "هم يتحملون دفع السنة للتخوف من التحالف مع الإطار التنسيقي وهم ذاتهم يعطلون تفاهم التحالف الكردي ويدسون الدسائس ويتدخلون بما لا يعنيهم في القضية الكردية وهم ذاتهم يمنعون الانسجام والتفاهم والتوحد او الخروج برؤية موحدة او قيادة موحدة للإطار".



وتابع، "كانوا السبب في تعطيل تسمية مرشحنا لرئاسة الوزراء، الا انهم وضعوا تحت الأمر الواقع.. مشكلة التحالف الشيعي مزدوجة، وقعنا بين المطرقة والسندان".