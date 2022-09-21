بعد أزمة المياه.. الحكيم يذكّر السفير التركي بأهمية العراق الإقليمية

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أكد خلال استقباله السفير التركي علي رضا كوناي في بغداد أهمية العراق بالنسبة لدول الجوار".وأضاف الحكيم، أن "أمن العراق واستقراره يصب في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين ويحفظ سيادة العراق، وإلى تعاون أكبر على جميع الأصعدة".وشدد على "ضرورة معالجة حصص العراق المائية وفق الطرق الفنية ومبادئ حسن الجوار، فيما جدد دعوته إلى اعتماد الحوار الوطني سبيلا لحل الإشكاليات العالقة مؤكدا على صياغة معادلة وطنية مطمئنة للجميع تضمن مشاركتهم في صنع القرار السياسي في البلاد".