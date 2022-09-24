مع قرب انعقاد القمة العربية.. علاوي يوجه نداء للقادة العرب

وجه رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، نداء للقادة والرؤساء العرب بشأن هجرة الشباب العربي الى اوروبا.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: "اخوتي القادة والرؤساء العرب، ابناؤكم واشقاؤكم يرتحلون طلبًا للكرامة وبحثًا عن كفاية العيش ويواجهون إزاء ذلك الاخطار والكوارث".



وأضاف: "أهيب بكم وقفةً اخوية عربية صادقة لتدارك الاوضاع ووقف تبديد تلك الثروة البشرية الوطنية، والحفاظ على ما تبقى من كرامة العرب ونخوتهم".