بعد "صورة المباراة".. بيان يخص دبلوماسي عراقي بالأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان، "تتابعُ وزارة الخارجيّة موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظفٍ دبلوماسيّ شُغِلَ عن متابعةِ واجباته أثناء إجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة".وأضاف أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها".وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لدبلوماسي عراقي يظهر وهو يتابع مباراة لكرة القدم داخل قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.