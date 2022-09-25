الكاظمي يعود الى بغداد قادما من نيويورك

وصل الى بغداد، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قادما من نيويورك بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى بغداد قادماً من نيويورك بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".