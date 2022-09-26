الضاري يبحث مع السفير الإيراني الأزمة السياسية العراقية

وقال مكتب الضاري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق".وأضاف البيان، أن اللقاء بحث "تطورات الأزمة السياسية في العراق وتداعياتها على المنطقة".