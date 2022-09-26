العراق وبريطانيا يبحثان التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وبحث اللقاء العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب".

كما تم وفقاً للبيان "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، والتنسيق بين البلدين بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".



وأكّد ريتشاردسون "حرص بلاده على ترسيخ أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلد وبما يُحقق التنمية والتقدم للشعب العراقي".