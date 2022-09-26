الزيدي: قادة الاحزاب الشيعية تتقاتل فيما بينها لهذا السبب

اعتبر الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، الاثنين، أن قادة الاحزاب الشيعية تتقاتل فيما بينها حتى لا يتمكن طرف منهم الوصول لسدة موقع حكومي او برلماني.



وقال الزيدي في تغريدة على "تويتر" "لو كانوا يملكون مشروعا سياسيا لبناء بلد لما تنازل احد منهم لان تنفيذ المشاريع والرؤى الحزبية يحتاج ابناؤها لتطبيقها".



واستدرك الزيدي بالقول "لكنهم ليسوا اصحاب مشروع بل اصحاب مصالح في هذه الدولة".