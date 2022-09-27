الحلبوسي يبحث مع السفيرين البريطاني والإيطالي الأوضاع السياسية العراقية

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرين البريطاني والإيطالي، تطورات الأوضاع السياسية في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في لقاءين منفصلين، السفيرَ البريطاني مارك برايسون، والسفيرَ الإيطالي ماوريتسيو كريكانتي".



وبحث اللقاء "العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجالات كافة، كذلك مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في العراق".