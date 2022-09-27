مفوضية الانتخابات تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

هنأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قناة السومرية الفضائية بالذكرى 18 لتأسيسها، متمنية لها دوام النجاح والموفقية.



وكانت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، قدمت التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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