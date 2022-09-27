السيادة يؤكد تمسكه ببقاء الحلبوسي رئيساً للبرلمان

أعلن تحالف السيادة، الثلاثاء، تمسكه ببقاء محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب.

ودعا التحالف في بيان أدناه نصه جميع القوى السياسية والنواب المستقلين الى "رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله".

وحدد مجلس النواب العراقي، يوم غد الأربعاء موعداً لعقد جلسته المقبلة، فيما أشار إلى أنها تتضمن التصويت على إسقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.