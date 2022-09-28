تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى الساعة الثانية ظهراً – عاجل

السومرية نيوز – سياسة

أفاد مراسل السومرية، اليوم الأربعاء، بتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي الى الساعة الثانية ظهراً.



وقال المراسل انه "تم تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي الى الساعة الثانية ظهراً"، مؤكدا "استمرار توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم".

وفي وقت سابق، افاد مراسل السومرية، ببدء توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم".