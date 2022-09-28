مجلس النواب يعقد جلسته بحضور اكثر من 200 نائب

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول".وأضاف البيان أن " عدد الحضور 235 نائبا".