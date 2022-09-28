المنافسة بين 3 اسماء.. غلق باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان - عاجل

السومرية نيوز - سياسة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان.





وذكرت الدائرة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم غلق باب الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس".



وأضافت، أن "المرشحين للمنصب هم: (النائب محسن المندلاوي، النائب ياسر هاشم الحسيني، والنائب باسم الخشان)".