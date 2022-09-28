عقب التظاهرات وجلسة البرلمان.. وزير الصدر يوجه رسالة إلى جميع السياسيين

وقال العراقي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "الى القادة والسياسيين والحكام بل وعوام الناس من اتباعهم في عراقنا الحبيب الوطن اهم من مناصبكم وكراسيكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم وتجارتكم واموالكم واهليكم وقصوركم".ادناه نص التدوينة: