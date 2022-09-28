مذكرة عراقية شديدة اللهجة إلى إيران بعد القصف الأخير

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم استدعاء السفير الايراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة صحة كردستان تهيئة جميع مستشفيات الإقليم لاستقبال جرحى القصف الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية، في وقت سابق، الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان، فيما أشارت إلى أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيَّة.