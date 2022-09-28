رئيس الجمهورية يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد ـ السومرية نيوز، ان " رئيس الجمهورية هنأ محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث أعرب عن خالص التمنيات لهما بالنجاح والموفقية في القيام بالمهام الوطنية والدستورية".وأضاف ان "الرئيس أكّد على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر".