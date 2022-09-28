مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب: "تم رفع جلسة مجلس النواب".وعقد البرلمان، ظهر اليوم، جلسة بحضور نحو 240 نائباً، تم خلالها رفض استقالة الحلبوسي من منصبه، وانتخاب محسن المندلاوي نائباً أول له.