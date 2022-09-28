مراقبون يعتبرون التصويت على المندلاوي خطوة ايجابية وبداية لفك الانسداد

وقال المراقبون في احاديث للسومرية نيوز، إن "ما انجزه مجلس النواب اليوم بالتصويت وحسم منصب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي خطوة ايجابية".وأضافوا أن "هذا الامر سيكون بداية لفك الانسداد السياسي واستئناف نشاطات البرلمان".وصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على محسن المندلاوي بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان ليكون بديلاً لحاكم الزاملي الذي استقال من المجلس.