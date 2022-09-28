أول تعليق من التنسيقي بعد استئناف جلسات البرلمان

علق الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، على استئناف جلسات مجلس النواب.



وقال التنسيقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يثمن ويشكر دور اعضاء مجلس النواب في استئناف المجلس عقد جلساته".



وأكد، على "أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وادامة الحوارات بين ائتلاف ادارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والأمني".