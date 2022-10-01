أول تعليق سياسي على حادثة انهيار المبنى وسط بغداد – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى فتح تحقيق بملابسات وأسباب انهيار مبنى المختبر الطبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "بقلق بالغ تابعنا كارثة انهيار بناية في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد، وإذ نثمن جهود الدفاع المدني في عملية إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض"، داعيا "الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق بملابسات وأسباب الحادث الأليم".

وطالب "بضرورة التشدد في إجراءات السلامة ومنح إجازات البناء للأبنية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في الكرادة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن "الدفاع المدني تمكن من انقاذ 13 شخصاً"، لافتاً إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة"، مشيرا الى أنها "تتعامل مع حادث انهيار بناية وإنقاذ المحتجزين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "فرقها ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين في البناية".