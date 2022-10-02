بالذكرى الثالثة.. الحكيم: تشرين تسهم في تصويب العملية الديمقراطية

السومرية نيوز ـ سياسة



عد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، تظاهرات تشرين بانها "رافد وطني وتسهم في تصويب العملية الديمقراطية"، فيما ثمن جهود القوات الامنية في حماية المتظاهرين السلميين.





وأضاف: "نشكر المتظاهرين السلميين ووقفتهم الاستذكارية يوم أمس"، مثمناً "جهود القوات الأمنية على أدائها المهني وحمايتها للمتظاهرين السلميين". وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ونحن نعيش الذكرى الثالثة لحراك تشرين نعقد الأمل على شبابه بمواصلة الدرب كرافد وطني يعزز المكاسب والإنجازات المتحققة ويسهم في تصويب العملية الديمقراطية".وأضاف: "نشكر المتظاهرين السلميين ووقفتهم الاستذكارية يوم أمس"، مثمناً "جهود القوات الأمنية على أدائها المهني وحمايتها للمتظاهرين السلميين".