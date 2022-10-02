المندلاوي وطالباني يبحثان ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه المشهد السياسي

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير، "ناقش مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني، ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه المشهد السياسي".وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا ضرورة التكاتف لتحقيق التوافق الوطني للإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية".