الكاظمي يصل إلى أربيل

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "وصل ، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لإجراء سلسلةٍ من اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم، والمشاركة في حفل الاستذكار والاحتفاء بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، والذكرى السنوية الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني".وأضاف، ان "الكاظمي سيلقي كلمةً يتطرق فيها إلى مستجدات المشهد السياسي".وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار أربيل، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.وأشار البيان الى أن "الكاظمي سيلتقي كُلّاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، حيث سيتباحث في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية تعزيز التفاهمات المبنية على الحوار البناء".