خلال لقائه بلاسخارت.. الحكيم يدعو لتشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق وآليات إنهاء الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة".وشدد الجانبان خلال اللقاء، على "ضرورة صياغة المعادلة القادرة على إحتواء الجميع وإدامة الحوار والتواصل بين جميع الفرقاء السياسيين".ودعا الحكيم وبلاسخارت، إلى "تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي"، مؤكدين على "دور البعثة الأممية في العراق وأهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة".