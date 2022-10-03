الصدر: يوم العراق الوطني الحقيقي يكون بتحرره من الفساد والفاسدين

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "اليوم يوم العراق الوطني، فعاش العراق حراً أبياً مستقلا قويا".وأضاف، ان "يوم العراق الوطني الحقيقي هو يوم تحرره من الفساد والفاسدين، ويوم الإصلاح الحقيقي بلا تبعية ولا محاصصة ولا مجرب ولا فساد ولا تدخل خارجي ولا مليشيات".وتابع الصدر: "بل دولة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد نورها يضيء من سنا الشعب وكرامته".