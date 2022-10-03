الحلبوسي مهنئاً بالعيد الوطني: نستلهم منه الدفاع عن سيادة العراق

وقال الحلبوسي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "في الثالث من تشرين الأول، نستعيد ذكرى استقلال الدولة العراقية وبداية مسيرة الوطني كبلد مستقل ذي سيادة".وتابع، "ومن هذا اليوم نستلهم واجب الدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ونتحد تحت رايته ونعمل لتقدمه وازدهاره".ويحتفل العراقيون باليوم الوطني العراقي الـ90، وهي مناسبة خاصة جداً لدى كل مواطن، حيث يعتبر اليوم الثالث من تشرين الأول ذكرى خروج العراق من الانتداب البريطاني ودخول عصبة الأمم في عام 1932.