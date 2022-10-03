Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إعادة فتح جسر وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحلبوسي مهنئاً بالعيد الوطني: نستلهم منه الدفاع عن سيادة العراق

سياسة

2022-10-03 | 07:25
الحلبوسي مهنئاً بالعيد الوطني: نستلهم منه الدفاع عن سيادة العراق
126 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد

هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بالعيد الوطني العراقي، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل الهاماً للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله.

وقال الحلبوسي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "في الثالث من تشرين الأول، نستعيد ذكرى استقلال الدولة العراقية وبداية مسيرة الوطني كبلد مستقل ذي سيادة".

وتابع، "ومن هذا اليوم نستلهم واجب الدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ونتحد تحت رايته ونعمل لتقدمه وازدهاره".

ويحتفل العراقيون باليوم الوطني العراقي الـ90، وهي مناسبة خاصة جداً لدى كل مواطن، حيث يعتبر اليوم الثالث من تشرين الأول ذكرى خروج العراق من الانتداب البريطاني ودخول عصبة الأمم في عام 1932.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
Play
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ٣٠٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-03
Play
منطقة الصدرية - الحلقة ٣٠٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
Play
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
عشرين
Play
عشرين
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
Play
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-02
Play
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-02
رحال
Play
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
Play
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين النسور والتحرير.. حمى الانقسام تصل رهان الاحتجاج - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-01
Play
تشرين النسور والتحرير.. حمى الانقسام تصل رهان الاحتجاج - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
Play
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
مع محسّد
Play
مع محسّد
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
Play
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
Play
الصمت خوفا من الفضيحة.. التحرش الجنسي ظاهرة تتنامى وقوانين لا تتعافى - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
Play
الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين - Morning Live - الحلقة ١٣٥ | 2022
05:00 | 2022-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية - الحلقة ٣٠٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-03
Play
منطقة الصدرية - الحلقة ٣٠٦ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
Play
تاجر مخدرات صوب سلاحه نحو رأسه مهدداً بالانتحار - خط احمر ٢٠٢٢ - الحلقة ٥٦ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-02
عشرين
Play
عشرين
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
Play
تشرين في ذكراها الثالثة ..محاولة لاعادة الوطن - حلقة ٤٢ | 2022
14:00 | 2022-10-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-02
Play
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-02
رحال
Play
رحال
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
Play
مدينة الرمادي، محافظة الانبار - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين النسور والتحرير.. حمى الانقسام تصل رهان الاحتجاج - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-01
Play
تشرين النسور والتحرير.. حمى الانقسام تصل رهان الاحتجاج - حلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
Play
من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-01
مع محسّد
Play
مع محسّد
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
Play
طعن الخناجر! من فوضى الحناجر! - حلقة ٨٩ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-30
لقطات
Play
لقطات
الصحفيات جليسات البيوت بسبب التحرش | بعد التحري
17:00 | 2022-09-29
Play
الصحفيات جليسات البيوت بسبب التحرش | بعد التحري
17:00 | 2022-09-29
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.