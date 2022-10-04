الغزي يصدر توجيهاً بشأن مواطني باكستان العالقين في العراق

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، استقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى بغداد، أحمد أمجد علي".واضافت ان "الغزي قدم تعازي حكومة وشعب جمهورية العراق، لحكومة وشعب باكستان، وذوي ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن باكستان مؤخراً"، مؤكداً "استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم الإنساني للشعب الباكستاني".وبشأن المواطنين الباكستانيين الذين شاركوا في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) العالقين داخل الأراضي العراقية، بسبب الأخطاء الإدارية والفنية التي ارتكبتها الشركات السياحية، والتي تخالف ضوابط وزارة الداخلية ودائرة الإقامة، ذكرت ان "الغزي وجه دائرة المراسيم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع دائرة الإقامة، لتنظيم القوائم الخاصة بالزائرين، بالتنسيق مع الشركات السياحية، ومنحهم موافقة المغادرة بحسب المنافذ الحدودية الجوية والبرية التي يرغبون بسلكها، والعودة إلى ديارهم بسلام".من جهته، قدم السفير الباكستاني شكره للحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على تعاونها مع السفارة الباكستانية في بغداد، من أجل حل مشكلة المواطنين الباكستانيين العالقين، مثمنا الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الداخلية في تسهيل دخول الزائرين.