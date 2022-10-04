صالح يبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

السومرية نيوز ـ سياسة



بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع سفير مصر في العراق وليد محمد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صالح أستقبل، اليوم الثلاثاء ، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل".



وأضاف، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".