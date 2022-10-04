الصدر يعلق على جلسة مجلس الأمن ويقدم نصيحة تخص ممثل العراق

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد.



واعرب الصدر في تغريدة له على تويتر" تأييده لكلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن من ضبط النفس، داعياً الى ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح من كل الاطراف.

وقدم الصدر نصيحة الى مجلس الامن بعدم الاستماع الى ما ادلى به ممثل العراق الدائم في هذه الجلسة، معتبراً أن "كلمته تجانب الصواب في اغلب ما تضمنته مع شديد الاسف".

وقدمت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، احاطة عن تطورات الاوضاع في البلاد.



وقالت إن "الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها"، مبينة ان "الطبقة السياسية ب‍العراق غير قادرة على حسم الأزمة".