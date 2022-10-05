عضو بالتنسيقي: هناك حوارات جدية ستبدأ مع التيار الصدري

كشف عضو الإطار التنسيقي حامد الموسوي، الأربعاء، أن هناك حوارات جدية ستبدأ مع التيار الصدري، مشيراً الى أن موعد جلسة البرلمان المقبلة سيكون يوم 10 تشرين الاول الحالي، فيما أكد أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يوقعا على ائتلاف ادارة الدولة.

وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "رغم ملاحظاتنا على الأداء خلال الفترات السابقة بخصوص المبعوثة الاممية بلاسخارت لكن هناك فواعل دولية لا تريد أن يذهب العراق في فوضى عارمة".

وأضاف "الصراع الشيعي الشيعي يستدعي أن ينظر الى إحاطة بلاسخارت بجدية"، مشدداً بالقول إن "قبول الحوار من الصدر خطوة مهمة ومتقدمة لإنهاء الازمات التي حصلت خلال الفترة السابقة".

ولفت الى أن "الإطار التنسيقي لم يرفض مشاركة التيار الصدري في الحوار"، معتبراً أن "قبول التيار بالحوار بوابة للتسوية خلال الأيام المقبلة وهناك حوارات جدية تبدأ الليلة مع التيار الصدري".

وتابع أن "التيار الصدري لم يعترض رسمياً حتى الآن على السوداني"، مضيفاً أن "10 تشرين الاول الحالي هو موعد الجلسة المقبلة للبرلمان"، مؤكداً أن "السيد حيدر العبادي والسيد هادي العامري لم يوقعا على ائتلاف ادارة الدولة".

وقدمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إحاطة عن تطورات الأوضاع في البلاد.

وقالت إن "الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها"، مبينة أن "الطبقة السياسية بالعراق غير قادرة على حسم الأزمة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، أمس الثلاثاء، أن تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد.

وأعرب الصدر في تغريدة له على تويتر" تأييده لكلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن من ضبط النفس، داعياً الى ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح من كل الأطراف، كما أشار الى موافقته على الحوار بشرط أن يكون علنياً.