السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء الذين ادوا اليمين الدستوري – عاجل

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب".وأضاف البيان، أن "النواب هم: كريم حسين عليوي سهيل السراي، ونادية محمد جبر كمبش العبودي، وسعود سعدون علي صالح الساعدي، وحسين مؤنس فرج عبد الرضا".وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة للبرلمان للفصل التشريعي الثاني.