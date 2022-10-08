البرلمان يبدأ مناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب بدأ بمناقشة القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان.وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، اليوم السبت، أعـمـال الجلســـــة للبرلمان للفصل التشريعي الثاني.وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 3 بحضور 198 نائباً".