البرلمان يباشر بقراءة مشروعي قانون التجاوزات والاستثمار المعدني

السومرية نيوز - سياسة



باشر مجلس النواب، اليوم السبت، بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشـروع قانون الاستثمار المعـدني.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب باشر بالقـراءة الأولـى لمشـروع قـانون معالجـة التجـاوزات السكنية".





واضافت، ان "مجلس النواب يبدأ بالقـراءة الأولـى لمشـروع قانون الاستثمار المعـدني ايضا".

وافتتح رئيـس مـجلـس الـنواب محمـد الحلبوسي، اليوم السبت، أعـمـال الجلسة رقم (3) للبرلمان للفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائباً.