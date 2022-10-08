البرلمان يبدأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي

وقال مراسل السومرية من داخل البرلمان، إن "مجلس النواب بدأ القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".وقبل قليل، باشر مجلس النواب، اليوم السبت، بالقراءة الأولـى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشـروع قانون الاستثمار المعـدني.وافتتح رئيـس مـجلـس الـنواب محمـد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم، أعـمـال الجلسة رقم (3) للبرلمان للفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائباً.