الثلاثاء المقبل.. مجلس النواب يستضيف وزيرين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على الطلب المقدم من 25 نائباً والطلب المقدم من لجنة الزراعة النيابية؛ تقرَّر إضافة فقرة إلى جدول أعمال يوم الثلاثاء المقبل تتضمن استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية".وبحسب البيان، فإن إضافة هذه الفقرة تأتي "لمناقشة مواضيع شح المياه، والخطة الزراعية، وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية".