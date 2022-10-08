غداً.. وزيرا المالية والتخطيط تحت قبة البرلمان

تستضيف اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم غد الأحد، وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط لمناقشة خطة تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.



وقال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير وجه "اللجنة المالية النيابية باستضافة وزير المالية وكالةً ووزير التخطيط والكوادر المتقدمة المعنية بتنفيذ خطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية غدا؛ للوقوف على التقاطع الحاصل بتنفيذ القانون بين الوزارتين، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال الجلسة المقبلة".