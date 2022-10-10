رئيس الجمهورية: آن الاوان لإنهاء دوامة الازمات

وقال صالح في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "يمر عام على الانتخابات دون اكمال استحقاقاتها الدستورية، تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة".وأضاف "آن الاوان لأنهاء دوامة الازمات والتأسيس لحكم رشيد".