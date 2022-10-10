تأجيل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.



وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لنصف ساعة".



وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب موعد انطلاق جلسة يوم الاثنين، والتي تضمنت 7 فقرات أبرزها القراءة الاولى لقانون تعديل شركة النفط العراقية، فيما أشار الى أن الجلسة ستعقد في الساعة حادية عشر صباحاً