نصيف تحدد موعد المرافعة الخاصة بالدعوى المقامة ضد وزير النقل

وقالت نصيف في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "الدعوى التي أقمتها ضد وزير النقل لغرض الحكم بإلغاء كافة العقود مع شركة دايو الكورية لمخالفتها الاجراءات التقاعدية وتقرر موعد المرافعة بتاريخ 1/11/2022 يوم الثلاثاء".وختمت التغريدة بـ "تبا لتقسيطكم".