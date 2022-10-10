مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة المندلاوي - عاجل

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، انطلاق جلسة المجلس الرابعة خلال الفصل التشريعي الثاني.



وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية، أن"النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي افتتح جلسة البرلمان الرابعة في الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الاولى".

وأضافت، ان "عدد حضور الجلسة 199 نائباً".

ومن المنتظر، ان يناقش مجلس النواب جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت 7 فقرات أبرزها القراءة الاولى لقانون تعديل شركة النفط العراقية.