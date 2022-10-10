مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لـ5 مشاريع قانون

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى القـراءة الاولـى لمشـروع قـانون التعـديل الاول لقـانون وزارة الكهربـاء رقـم (٥٣) لسنة ٢٠١٧".وأضافت أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقـانون مؤسسـة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦".وأشارت الدائرة الإعلامية الى، أنه "تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقـانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخــاص والمخـتلط رقــــم (۲۰) لسـنة ١٩٩٨".ولفتت الى، ان " مجلس النواب أنهى القـراءة الاولـى لمشـروع قـانون التعـديل الاول لقـانون رعايـة ذوي الاعاقـة والاحتياجات الخاصـة رقـم (٣٨) لسـنة ٢٠١٣.وأوضح البيان، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العـام والخاص".