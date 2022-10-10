مجلس النواب يرفع جلسته - عاجل

رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الى اشعار اخر.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان رفع جلسته الى اشعار اخر".





وأنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الأولى لخمسة مشاريع قانون.

