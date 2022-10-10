صالح وبلاسخارت يؤكدان أهمية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".وأضاف البيان، انه "وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات، والركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد وضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق العيش الكريم الحر للمواطنين".