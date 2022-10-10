طلب نيابي لعقد جلسة حسم رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في بيان عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ورد إلى السومرية نيوز، إن "طلباً موقعاً من 170 نائباً قدم لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل".وأشار إلى أن "رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به".