بغداد وواشنطن تبحثان مستجدات الساحة السياسية وملف مخيم الهول

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل برغر؛ "لبحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك بحث ملف مخيم الهول السوري، وآفاق التعاون بين البلدين".وأشار الأعرجي، إلى أن "دعم وتعاون المجتمع الدولي للعراق يساعد على تفكيك وإنهاء مخيم الهول السوري، ويجنب في الوقت نفسه المنطقة والعالم خطرا حقيقيا، ولابد من التعامل مع هذا الملف بجدية عالية".من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي، أن "بلاده تنتظر انتهاء الانسداد السياسي، للانطلاق بمجالات تعاون مع العراق تتعدى الجانب الأمني، مثل الطاقة والصحة والتعليم وغيرها".