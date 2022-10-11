بحضور وزير الخارجية.. اجتماع نيابي لمناقشة الاعتداءات على الأراضي العراقية

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً للجنة العلاقات الخارجية بحضور وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة الإعتداءات الأخيرة على مناطق في اقليم كردستان العراق ".